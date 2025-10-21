Alfonso Rueda: "En Vigo tenemos la mayor apuesta de vivienda pública de Galicia"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha participado este martes en el acto de inicio de obra de un edificio de 37 viviendas protegidas en Navia, en Vigo. El gobierno gallego considera la actuación autonómica en este barrio como un "referente de la política residencial autonómica", una opinión que no comparte el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

"Seguimos dando visos de realidad a esa apuesta que hicimos de construir mucha vivienda pública, doblar el parque público de viviendas y multiplicar el parque de viviendas de protección social con colaboración público-privada", ha subrayado el presidente gallego.

Además, ha destacado que, por primera vez, una licitación pública de vivienda se formula dando prioridad al uso de técnicas industrializadas, lo que supone "una apuesta por la innovación, la modernización, la eficiencia y la sustentabilidad en la construcción". Desde el gobierno gallego defienden que estas nuevas técnicas reducirán tiempos de construcción.

"Aquí en Vigo tenemos la mayor apuesta de Galicia en este sentido, con 250 millones de euros invertidos en vivienda pública", ha incidido. Ha recordado, además, que el proyecto de ampliación prevé un total de 1.600 nuevos hogares, "de los que 1.000 están ya en marcha, y a los que hay que añadir otros 3.700 que se construirán en el ámbito del Ofimático y Ramón Nieto".

Rueda también ha señalado que los ayuntamientos también deben asumir su parte de responsabilidad en esta materia. Así, ha instado al Concello de Vigo a impulsar nuevas actuaciones, "ya que hasta el momento solo se dieron pasos para 27 viviendas en Esturáns".

Caballero: "En 2026 entregarán cero viviendas nuevas"

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha criticado esta actuación de la Xunta de Galicia en la ciudad. "Hicieron 200.000 visitas, pero ahora anuncian 32 viviendas nuevas", ha aseverado el regidor local, que ha añadido: "En Navia, donde anuncian estas viviendas, en el año 2025 habrá cero viviendas nuevas. Y en el año 2026 entregarán cero viviendas nuevas".

"En el año 2027 ya veremos qué sucede", ha afirmado Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que considera que el número de viviendas públicas anunciadas por la Xunta en Vigo es pequeño en comparación con el número de demanda de vivienda de protección en la ciudad: 7.000 inmuebles.

"Es un escándalo", ha aseverado el alcalde, a la vez que ha recordado que durante el gobierno de Emilio Pérez Touriño se construyeron en cuatro años 400 viviendas de protección, mientras que la Xunta en estos 17 años no ha construido ninguna. "Rueda vino a Vigo a reírse de Vigo", ha concluido el regidor socialista.