El tiempo en Vigo: La lluvia se hizo de rogar, pero llega para quedarse

Adiós al "veroño", al "veranillo de San Miguel" y a los problemas de sequía. Hubo que esperar a pasar el ecuador del mes de octubre para que la lluvia adoptara su papel protagonista y los paraguas volvieran a colorear las calles de la ciudad olívica.

Si bien el sábado amaneció con cierta estabilidad en lo meteorológico, las nubes fueron haciendo su aparición conforme avanzaban las horas. De cara al domingo, la lluvia se hizo persistente, especialmente, en la primera mitad del día.

Hoy lunes los cielos seguirán cubiertos y con precipitaciones que se irán haciendo más notorias con el paso de las horas, aunque los chubascos, en términos generales, serán de carácter débil. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 20 de máxima.

Para mañana martes la tónica se repetirá, aunque habrá más nubosidad. Las lluvias caerán en forma de chubascos y las temperaturas se recuperarán un poco: Habrá 18 grados de mínima y 22 de máxima.

Ya en el ecuador de la semana, las lluvias serán más persistentes. Así, los cielos evolucionarán a completamente nublados y los chubascos, a lluvia débil. Los termómetros serán, prácticamente, una fotografía del día anterior, con mínimas que subirán un grado, hasta los 19.

A medio plazo habrá una alternancia de cielos nublados con otros con nubes y claros, tal y como precisa MeteoGalicia. Habrá precipitaciones todos los días. Según las mismas fuentes, las mínimas serán "muy altas" para el periodo del año en el que nos encontramos, y las máximas, "normales" en este sentido.