Estas son las obras que se acometerán en Vigo con el presupuesto de 2026

Abel Caballero, en la visita a las obras de humanización de la carretera Clara Campoamor Xornal Vigo

El regidor olívico, Abel Caballero, compareció este lunes en rueda de prensa para desgranar más detalles del presupuesto municipal que, para el ejercicio económico de 2026, ascenderá a los 345.367.000 euros, una subida de 10 millones de euros más con respecto a 2025.

El primer edil vigués presumió nuevamente de que la administración que dirige posee una "deuda cero" y la presión fiscal "más baja de Galicia" y "de las más bajas de España", además de cumplir con el techo de gasto.

Por otro lado, Caballero hizo hincapié en el capítulo de inversiones que, en esta ocasión, se elevará a 116 millones de euros. Así, se iniciarán, continuarán o finalizarán obras tan importantes como la reforma de Balaídos, a la que se destinarán 19,4 millones de euros; la humanización de la Avenida de Madrid, en la que se invertirán 7,6 millones; nuevas rampas en Gran Vía, con 2,2 millones de euros; la piscina para Teis, con 5,5 millones de euros; o el proyecto Vigo Vertical que, en esta nueva fase, abarcará Pintor Lugrís, Juan Ramón Jiménez, Pintor Colmeiro o Paseo de Granada.

Pero hay muchas y múltiples intervenciones proyectadas para seguir mejorando la ciudad. Algunas de las más importantes mencionadas por Caballero pasan por la humanización de As Travesas y de su entorno, iniciativa a la que se destinará un millón de euros. También la de Lepanto, a la que se dotará con 300.000 euros, o Serafín Avendaño, Mondariz, Soutomaior o Rosalía de Castro, entre otras.

Para Bouzas también se reservará una partida con el objetivo de acometer un Plan de Sostenibilidad Turística. Además, en Porta do Sol se abordará el soterramiento final y para el proyecto Alcabre Verde se destinarán 982.000 euros.

Televisión Interactiva para acompañar a los mayores

En materia de mejoras sociales, el Concello pondrá en marcha un servicio de televisión interactiva para acompañar y asistir a los mayores. Del mismo modo, se destinará una parte del presupuesto al Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Machista.

En el ámbito cultural también se abordarán importantes mejoras, como la que sufrirá el Museo Liste -con 128.000 euros- ; el Pazo de Castrelos, al que se derivará medio millón de euros procedentes de las cuentas de 2026 o el propio Auditorio de Castrelos.

Por otra parte, se seguirá trabajando en la nueva pista de atletismo de Balaídos, se iluminará la ETEA, se acondicionará una cubierta polideportiva en Zamáns, se mejorarán las pistas de tenis de Samil, así como, del mismo modo, el centro cultural de Bembrive.

En cuanto a la mejora del patrimonio de la ciudad, éste ámbito recibirá una partida de 13 millones de euros. Además, el remanente permitirá la adecuación de nuevos campos de fútbol, y adecuación de pabellones e instalaciones deportivas.