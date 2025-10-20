Condenado un empresario por intentar vender en el extranjero maquinaria alquilada en Vigo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la condena de seis meses de prisión impuesta a un empresario por intentar exportar maquinaria alquilada en Vigo. De esta manera, ha desestimado el recurso interpuesto por la defensa del investigado contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica.

Como informan fuentes judiciales, los magistrados consideran probado que el acusado era el administrador único de una mercantil, así como que una de las fábricas que poseía tenía un equipo de tratamiento directo a altas temperaturas que había alquilado a otra empresa.

"Con ánimo de obtener un beneficio ilícito", añaden los jueces del TSXG, desmanteló la maquinaria y la depositó en dos contenedores del puerto de Vigo "para su exportación y venta a una entidad de Estados Unidos".

La compañía que le alquiló el material se enteró de la situación y solicitó al Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo que se llevara a cabo "la retención y precinto de los contenedores", cuyo auto se aprobó el mismo día de la solicitud.

La Sala explica que el representante de la empresa propietaria de la máquina señaló que, tras los impagos de la renta mensual de 15.000 euros, intentó contactar con el acusado, sin conseguirlo. La sentencia del TSXG, que considera al acusado culpable de un delito de apropiación indebida en grado de tentativa, no es firme, pues se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.