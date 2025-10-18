La Xunta invertirá en Vigo 10,5 millones para completar las obras del Teatro Cine Fraga

La Xunta destinará 10,5 millones para completar las obras del Teatro Cine Fraga, en Vigo. Lo ha anunciado el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, en una visita en la que ha incidido en que se incide en una senda presupuestaria puesta en marcha con la adquisición del inmueble y que se prolongará hasta el próximo año 2028.

En este sentido, el responsable autonómico de Cultura ha adelantado que en el próximo año está previsto que se finalice el proyecto básico y de ejecución que permitirá que, posteriormente, se liciten los trabajos para finalizar las obras.

"Nuestro compromiso con la reapertura de este simbólico edificio es total y así se refleja en los presupuestos de 2026, donde contaremos con una primera inversión de 1,5 millones para hacerlo posible", ha precisado López Campos.

Esta aportación, según ha explicado, permitirá continuar con los pasos necesarios para completar los trabajos después de que este verano, en colaboración con la Diputación de Pontevedra, se iniciase el proceso para que sea César Portela, quien asuma la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de obras del Teatro Cine Fraga.

"Esta misma semana, coincidiendo con la apertura del edificio a la ciudadanía con un programa de visitas guiadas, pusimos fin al trámite administrativo con la firma del contrato dotado con un millón de euros", ha informado el conselleiro, antes de añadir que la previsión ahora es que la redacción del plan esté culminada en el primero trimestre del año 2026 lo que permitirá presentar el proyecto en el mes de abril.

"Tras esto, comenzaremos con el procedimiento para iniciar la licitación de las obras que esperamos poner en marcha en el año 2027", ha recalcado López Campos. César Portela es el propietario intelectual del proyecto original y director de las actuaciones ya ejecutadas en este inmueble adquirido por la Xunta y la Diputación de Pontevedra por 9,4 millones.

Nueva residencia juvenil

Además del compromiso con la recuperación del Teatro Cine Fraga de Vigo, las cuentas para el próximo ejercicio permitirán también el inicio de los trámites para, junto con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, dotar a la ciudad de una nueva residencia juvenil en el Ofimático.

"Se trata de una parcela de más de 3.500 metros cuadrados que la Consellería de Vivenda reservará en el desarrollo del suelo y en la que comenzaremos a trabajar ya en 2026 con los trabajos técnicos y administrativos para redactar los pliegos", ha añadido.

Esta nueva dotación, según ha explicado el conselleiro, se suma a la residencia juvenil Altamar, en la Rúa Cesáreo González, con un centenar de plazas, y ofrecerá una alternativa a aquellos jóvenes que se tienen que trasladar a Vigo por razones de estudio o trabajo.

Museo do Mar

La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude también prevé comenzar en 2026 el procedimiento para ampliar el Museo do Mar de Galicia incorporando un antiguo yacimiento romano de más de 7.000 metros cuadrados.

Así, con el objetivo de garantizar su divulgación, la Xunta pondrá en marcha el próximo año un concurso de ideas con el que conseguir la mejor opción para "poner en valor este yacimiento de gran potencial cultural, científico y turístico".