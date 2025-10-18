Nigrán (Pontevedra) convoca un concurso para construir un parque deportivo en Porto do Molle

El Concello de Nigrán da un paso más de cara a hacer realidad el nuevo espacio deportivo inclusivo en Porto do Molle y, para ello, cuenta una vez más con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). Así, tal y como ya se había adelantado, la administración municipal y el COAG acaban de convocar un concurso de ideas siguiendo la estela del llevado a cabo con la Avenida Castelao el año pasado, el primero en la historia del consistorio.

Dicho concurso tiene como objetivo seleccionar la propuesta arquitectónica más idónea para el diseño y construcción del Parque Deportivo Inclusivo Porto do Molle, con elementos diseñados bajo los criterios de "accesibilidad universal". La nueva infraestructura, como mínimo, deberá completar e integrar la actual pista de atletismo y la de skate; añadir un espacio cubierto (no necesariamente cerrado) para practicar deportes federados como fútbol sala, balonmano o baloncesto, una grada con capacidad mínima para 250 espectadores sentados, vestuarios y un aparcamiento en la misma parcela. También se valorarán pistas deportivas o de ocio adicionales.

"Los 4,5 millones de euros que Zona Franca tuvo que abonar al Concello por el aprovechamiento de la superficie empresarial serán reinvertidos en este espacio deportivo", explica el alcalde de Nigrán, Juan González, que busca para este lugar un diseño emblemático e innovador, como lo fue en su momento la Biblioteca, por lo que apuesta por la fórmula del concurso anónimo y con jurado bajo la supervisión del Colegio de Arquitectos de Galicia.

El concurso ha sido convocado en dos fases, de ideas y anteproyectos. La primera fase, de carácter público, abierta y anónima, será a nivel de idea —de forma sencilla e inicial—, en la que se seleccionarán cinco propuestas, cuyos autores serán invitados a participar en la segunda fase para desarrollarla como anteproyecto. Entre estos cinco finalistas se elegirá al ganador, que será adjudicatario del contrato de servicios de redacción del proyecto y dirección de obra por un importe de 206.264,31 euros. Además, este primer clasificado (propuesta ganadora) está dotado con 12.100 euros, el segundo con 7.500 euros, el tercero con 5.000 euros, el primer accésit con 2.500 euros y el segundo accésit con 2.500 euros.

Los estudios de arquitectura interesados en concurrir podrán presentar sus propuestas en el Registro del Concello de Nigrán hasta el 24 de noviembre a las 14:00 horas, o bien enviar la documentación por correo certificado en el mismo plazo. El concurso contará con un jurado compuesto por arquitectos designados por el COAG que provienen de su “bolsa de jurados”. Estos profesionales de prestigio en ejercicio libre han participado y sido premiados en diversas convocatorias, y son elegidos por el COAG de forma transparente por turno y en función de su especialidad. El nombre se dará a conocer próximamente. Toda la información sobre el concurso está publicada en la sede electrónica del Concello de Nigrán y en la plataforma de contratación pública de Galicia.

"Este nuevo espacio deportivo inclusivo pondrá fin a las carencias de instalaciones tanto para los diferentes clubes locales como para el IES Val Miñor, cuya infraestructura resulta totalmente insuficiente para sus necesidades", valora González y, en este sentido, señala el paralelismo con la adquisición por parte del Concello de los cines del centro comercial de la Ramallosa o la construcción de la nueva biblioteca.