El PP de Vigo denuncia que el Concello tendrá que devolver 3 millones de euros por la "desidia" de Caballero

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha denunciado que la "nefasta gestión" del gobierno de Abel Caballero ha provocado que el Concello tenga que devolver otros tres millones de euros de fondos europeos, además de pagar 257.000 euros adicionales en concepto de intereses.

La líder local de los populares ha lamentado en una rueda de prensa ofrecida este jueves que la "desidia" del alcalde la tendrán que pagar, "una vez más", los vigueses "de su bolsillo", después de que se hayan perdido 3 millones de ayudas de los fondos europeos Next Generation para la rehabilitación de edificios públicos.

En este caso, el importe estaba dedicado a la mejora de la envolvente y de la eficiencia energética del ayuntamiento. En concreto, se trataba de la fase II del proyecto, centrada en la torre. La ayuda se cobró en un pago único el 7 de agosto de 2023 pero la obra "ni siquiera ha comenzado" aunque tendría que estar acabada a finales de marzo de 2026.

Sánchez ha añadido que, al reintegro de los 3 millones de euros, hay que sumar los intereses de demora, por valor de 257.000 euros. Además, ha denunciado que, a pesar de que el gobierno local sabía desde marzo de este año, y de manera oficial, que la subvención concedida caducaba sí o sí el 31 de marzo de 2026 sin posibilidad de prórroga, y que era imposible salvar la subvención, el concejal de Fomento no firmó y autorizó su devolución hasta el pasado mes de septiembre.

"Esto significa que hemos pagado seis meses de intereses cuando no teníamos por qué", ha incidido la presidenta del PP local, que ha destacado que "hasta ahí ha llegado la desidia de este Gobierno de Abel Caballero, que, repito, una vez más vamos a pagar los vigueses de nuestro bolsillo.

Además, la presidenta del PP local ha recordado otros cuatro proyectos que también se tuvieron que reembolsar las ayudas: la reforma del mercado de Teis, la plataforma de comercio online y los parques infantiles de Camilo José Cela y O Berbés. De todos ellos, tan solo vio la luz, "fuera de plazo y por tanto pagado íntegramente con el dinero de los vigueses", el parque de Torrecedeira.

Por ello, Luisa Sánchez ha exigido a Caballero que "salga a dar explicaciones urgentes de este nuevo fracaso suyo que le va a hacer pagar a los vigueses. Y lo segundo, que diga quién va a dimitir por este nuevo escándalo".