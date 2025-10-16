Un código QR permitirá conocer el origen del nombre de las calles de Redondela (Pontevedra) Concello de Redondela

A partir de ahora, las placas de las calles del Concello de Redondela contarán con un código QR que permitirá conocer el origen del nombre de la vía y del lugar donde se encuentra.

Esta iniciativa forma parte de la promoción y puesta en valor del gobierno local de su patrimonio inmaterial y el reconocimiento de los nombres de las calles, barrios y lugares como bien a conservar. De hecho, como señala el Concello a través de un comunicado, es el primero en incluir la toponimia como bien patrimonial en su Plan Xeral de Ordenación Municipal.

Así, desde el Servizo de Normalización Lingüística, se ha creado la página web toponimia.redondela.gal en la que se recoge el origen y significado de más de 2.000 microtopónimos.

Las primeras calles que cuentan con esta nueva señalización son Camiño dos Eidos, Catepeixe, en Cesantes; Estrobo, en Chapela; Carambola, en Reboreda; rúa Alta, en Asnelle de Arriba; Estrada Morta, Camiño da Lameira y Camiño Real de Angorén, entre otras.

El objetivo, como ha señalado el concelleiro de Infraestructuras Roberto Villar, es instalar progresivamente las nuevas placas en todas las parroquias paulatinamente.