Vigo contra el genocidio en Gaza: miles de personas secundan la jornada de paros en apoyo a Palestina

Concentración de apoyo al pueblo palestino, con los secretarios comarcales de UGT y CC.OO., Ernesto Fontanes y Montse Carrera (centro), en la Porta do Sol de Vigo, a 15 de octubre de 2025 Adrián Irago / Europa Press

Vigo ha vuelto a salir a la calle por Palestina. Cientos de personas han secundado los paros parciales y la huelga general convocados para este miércoles para denunciar el genocidio en Gaza y trasladar el apoyo de la clase trabajadora al pueblo palestino.

La ciudad olívica ha sido escenario de diferentes protestas y actos reivindicativos. La más numerosa ha sido la manifestación organizada por la CIG, en la que un millar de personas recorrieron las calles del centro de la ciudad para denunciar las actuaciones del "Estado terrorista" de Israel, según el sindicato.

Además, han reclamado el fin del genocidio, el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y la asunción de responsabilidades ante el Tribunal Penal Internacional, así como la ruptura de relaciones militares, comerciales y diplomáticas con el país de Benjamin Netanyahu.

Mientras, los sindicatos CC.OO. y UGT han convocado dos concentraciones en la Porta do Sol, a las 11:00 y a las 18:00 horas. Allí, los responsables comarcales, Montse Carrera y Ernesto Fontanes, han leído un manifiesto frente a decenas de personas, en el que exigen que el alto al fuego en Gaza sea "permanente y verificable".

También han reclamado que se asegure la llegada de ayuda humanitaria a la franja, que se apoye la reconstrucción de Gaza y que se garantice la retirada de tropas israelíes y el control del territorio por parte del Estado Palestino.

Igualmente, piden la suspensión de relaciones entre la UE e Israel, "medidas contra las empresas que se lucran de los asentamientos ilegales" o el procesamiento de personas y organizaciones que "cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad", entre otras actuaciones.