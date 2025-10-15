El tiempo en Vigo: ¿Cuándo dejará de reinar la estabilidad?

Imagen de las Islas Cíes desde Vigo, a 15 de octubre de 2025 Treintayseis

Avanza octubre y la estabilidad sigue reinando en términos atmosféricos, pero, ¿será por mucho tiempo?

El ecuador de la semana se inició con temperaturas más que agradables desde primera hora de la mañana y cielos despejados. La sensación térmica es, para muchos, mejor que la registrada en pleno verano.

Así, durante el día de hoy los cielos permanecerán despejados, aunque con la posibilidad de que se introduzcan nubes altas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 26 grados y, las mínimas se quedarán en los 16.

La situación mañana jueves será prácticamente idéntica a la de hoy, eso sí, bajarán las máximas y las mínimas en proporción: un grado.

Ya el viernes, los mercurios subirán de nuevo en la parte alta hasta los 26 grados y las mínimas, por contra, seguirán bajando hasta los 13, tal y como prevé Meteogalicia. Los cielos estarán prácticamente despejados.

El fin de semana traerá consigo un cambio de tónica. Los cielos estarán cubiertos y empezará a existir la posibilidad de que aparezcan las primeras lluvias. Esto será más probable el sábado. Las temperaturas también bajarán, pudiendo caer hasta los 20 grados.