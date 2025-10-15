El PP de Vigo exige a Caballero que "deje de mentir" y admita que no habrá AVE a Portugal en 2030

El Partido Popular (PP) de Vigo ha exigido este miércoles al alcalde Abel Caballero que "deje de mentir" y admita públicamente que el Gobierno "no será capaz de poner en servicio el tramo español del AVE a Lisboa" en 2030. A su vez, el regidor socialista ha celebrado los avances anunciados este martes por Transportes.

La presidenta de los populares de Vigo, Luisa Sánchez, ha advertido que la adjudicación de la redacción del estudio informativo del tramo entre O Porriño y la frontera lusa tiene un plazo de dos años. Es decir, el Gobierno tendría tres años desde 2027 para redactar el proyecto, licitar las obras y ejecutarlas.

Además, ha asegurado que la elaboración del estudio informativo de la salida sur de Vigo —el túnel que saldrá desde Vialia— "suma 15 meses de retraso". De esta forma, sostiene la candidata popular, se vuelve a constatar una "mentira" de la que han alertado "en numerosas ocasiones" y "en la que Caballero persiste".

Como también indicó un informe técnico realizado por la Xunta de Galicia en marzo, Luisa Sánchez ha alertado de que la línea de alta velocidad que conectará Galicia con Portugal "no entrará en servicio antes del año 2034". "Lamentablemente, el tiempo nos da la razón. Van a volver a fallarle a esta ciudad", ha remarcado.

Así, ha instado al alcalde que admita que"incumplirá su promesa". "Tiene que salir públicamente Abel Caballero a decirle la verdad a la ciudad: que el AVE entre Vigo y Portugal no estará operativo al menos hasta 2034", ha concluido.

Caballero: "Portugal va mucho más lento que España"

Por su parte, el regidor socialista ha celebrado que "seguimos con buenas noticias" sobre el AVE Vigo-Oporto, tras los últimos avances anunciados este martes por Transportes: la adjudicación de los estudios para el tramo entre O Porriño y Valença.

Aun así, ha indicado que "para definir el trazado" hay que llegar a un acuerdo con Portugal sobre "el punto de enganche". "Y lo cierto es que Portugal va mucho más lento que España", ha lamentado Abel Caballero.

"España lo tiene todo en marcha. Cuando Portugal llegue al río Miño, España estará esperando", ha añadido el alcalde, repitiendo unas palabras del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano Clavero.

Asimismo, ha criticado el "cinismo total" del Partido Popular de Vigo y de Galicia. "Esperaba que Rueda y el PP de Vigo felicitaran al ministerio de Transportes, pero nada de nada", ha asegurado el alcalde en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que ha asegurado que la actuación "no se retrasa, va en tiempo y forma".