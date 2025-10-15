Mos (Pontevedra) pone en marcha su "Glovo" para personas mayores: 'XantaMos'

La alcaldesa de Mos (Pontevedra), Nidia Arévalo, y otros representantes en la puesta en marcha de 'XantaMos' Concello de Mos

Sin riders ni aplicación, pero el Concello de Mos (Pontevedra) ha lanzado este miércoles su particular 'Glovo', XantaMos: un "innovador" programa de comida casera a domicilio pensado para facilitar el día a día a personas mayores y quien precise apoyo en la organización de sus comidas.

Según ha informado la corporación local, el servicio permite recibir en casa menús elaborados por nutricionistas, adaptados a las necesidades y dietas de cada persona. Las recetas están preparadas con las mejores materias primas de Galicia, con más de un 90% de proveedores locales.

La entrega se realizará una vez por semana directamente al domicilio. El precio va desde los siete euros por menú e incluye primer y segundo plato. Mos también ofrece un equipo de atención continuada para asegurar "excelencia y el bienestar de las personas usuarias".

"XantaMos es un programa pionero en Mos que combina salud, tradición e innovación social", ha afirmado la alcaldesa de la localidad, Nidia Arévalo. Las personas interesadas podrán informarse gratuitamente de la iniciativa al teléfono 986 33 72 78.