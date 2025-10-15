El Concello de Vigo pide a los empresarios de la ciudad un "consumo de agua responsable"

Continúa la sequía en Vigo y su área. En consecuencia, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha pedido a los empresarios y a los grandes consumidores de la ciudad que realicen "un consumo de agua responsable". A su vez, ha criticado la actitud de la Xunta: "No hace nada".

El regidor socialista ha hecho esta petición al sector empresarial de la ciudad a través de una carta, insistiendo en que "es imprescindible reducir el consumo y economizar". Ha explicado, además, que el nivel del embalse de Eiras ronda el 50%, por lo que "cuenta con menos de cien días de capacidad de abastecimiento".

"No tenemos en este momento problemas de abastecimiento en la ciudad por tenemos la nueva potabilizadora que hizo el Concello", ha remarcado Caballero, que ha aprovechado para criticar la actitud de la Xunta en un audio distribuido a los medios de comunicación.

Bajar el caudal del río

"La Xunta no hace nada", ha señalado el alcalde, que ha criticado que el gobierno gallego no baje el caudal del río para permitir "acumulación" del agua. "Hasta que tengamos la presa de Eiras en unos niveles del 70-80%, o mejor, del 100%, tiene que bajar el caudal del río", ha incidido.

Caballero considera que la Xunta está "dos siglos atrás" en cuanto a la normativa referente al caudal del río: "Siguen aplicando una norma antigua, basada en las estaciones del año, cuando lo que se debe tener en cuenta es la cantidad de agua embalsada", ha explicado.

Llamamiento a los concellos del área

"Todos estamos tomando medidas y, mientras tanto, la Xunta no baja el caudal del río", ha reiterado el alcalde, que también ha hecho un llamamiento a los concellos del área para que economicen agua.

En este sentido, ha asegurado que "quien garantiza el abastecimiento es Vigo" y que "tenemos más de 90 días de agua gracias a Vigo". Así, ha reclamado un nuevo embalse "aguas arriba", que "permitirá estar sin preocupaciones durante todo el año".

También se ha referido al alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña (PP). "La Xunta no hace nada y Baiona, que tiene serios problemas de agua, le viene a pedir agua a Vigo ¿Por qué no se la pide a la Xunta, si es que lo hace tan bien y va todo tan estupendo?", ha cuestionado Caballero.