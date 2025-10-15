Alertan del "estado lamentable y de abandono" de las calles en Vigo

El Bloque Nacionalista de Galicia (BNG) en Vigo ha alertado este miércoles del "estado lamentable y de abandono" que presentan "un cada vez mayor número de calles y caminos" de la ciudad. Así, critican al Concello de "falta de gestión" y no usar los recursos municipales para reparar los imperfectos de las aceras.

Los nacionalistas aseguran que el 96% de los recursos previstos para el mantenimiento están sin gastar, según datos oficiales de Praza do Rei. Así, su portavoz, Xabier P. Igrexas ha lamentado que las actuaciones que no son obras nuevas "no reciben la más mínima atención" del Concello.

"La política de inauguraciones de Caballero condena al olvido y al abandono una parte muy importante de la ciudad", ha subrayado el concejal nacionalista, que ha puesto como ejemplo la calle Manuel Olivié, en el entorno de O Castro y a pocos metros del propio consistorio.

Allí, según el BNG, las aceras presentan un estado "impracticable" que suponen una "amenaza real" para las personas, dando lugar a "reiterados accidentes y lesiones". "Hay recursos, hay necesidad de actuaciones, pero no hay gestión", ha afirmado Igrexas, que ha hecho un llamamiento al gobierno local a "atender como se merecen" todas las calles.

El concejal ha recordado que hay una partida "ridícula" de 400.000 euros presupuestada para el 'Plan beirarrúas en barrios', de la cual solo se ha ejecutado un 4% de los fondos. "Vigo no se reduce a los pocos tramos en los que Abel Caballero puede chantar una placa de inauguración", ha concluido.