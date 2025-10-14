Cuarenta inspectores de África se forman en Vigo contra la pesca ilegal

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y el presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, en la inauguración de un nuevo curso de capacitación organizado por la FAO a bordo del 'Intermares', atracado en la ciudad. Xunta de Galicia

Unos 40 inspectores procedentes de una docena de países del continente africano se formarán en la ciudad olívica contra la pesca ilegal. Además, en este curso organizado por la FAO, los participantes reforzarán sus capacidades técnicas y la cooperación internacional en materia pesquera.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; y el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, participaron en Vigo en la inauguración de esta formación, tal y como recogió Europa Press.

Pedro Blanco destacó la apuesta del Ejecutivo por la formación y la colaboración internacional, que contribuye a "crear capacidades, mejorar la gestión de los recursos marinos y garantizar que la actividad pesquera se desarrolle de manera responsable, asegurando su futuro y el de las próximas generaciones".

Del mismo modo, Blanco puso en valor la importancia de esta formación, impulsada por la FAO, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Armada, en un momento en que los océanos y sus recursos se enfrentan a importantes desafíos. "La presión sobre los ecosistemas marinos, el impacto del cambio climático y la necesidad de garantizar medios de vida dignos a las comunidades costeras nos obligan a trabajar con determinación y responsabilidad", expuso el representante del Gobierno Central en Galicia.

Por su parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, recordó, del mismo modo, que este curso se enmarca en la aplicación del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (Amerp), destinado a prevenir y desalentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. En ese sentido, anotó que el Amerp, el primer tratado internacional centrado en esta materia, permite el llamado "crecimiento azul", garantizar la seguridad alimentaria y el acceso regular a alimentos de altísima calidad.

Más de 7.550 inspecciones

Al respecto, la Consellería do Mar recordó que, en lo que va de año, se realizaron más de 7.550 inspecciones -siendo 2.000 las infracciones interceptadas-, se decomisaron más de 21.000 kilos de pescado y marisco y se intervinieron más de 28.800 aparejos de pesca.

Por su parte, el presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, trasladó su satisfacción por que la terminal olívica acoja un nuevo curso y recordó que los inspectores que participan marcarán la política y la acción pesquera en sus respectivos países.

Además, subrayó que esta relación con la FAO permite que el Puerto de Vigo se convierta "en ese gran centro de formación en materia de economía azul", pero también en materia de inspección pesquera, y que tenga una gran red de colaboración con países de todo el mundo para "mantener las mismas condiciones legales en estos países y también las mismas condiciones desde el punto de vista ambiental y social".