El Concello de Vigo reclamará judicialmente a la Xunta que le devuelva el edificio del Virgen del Rocío

El Concello de Vigo acudirá a los tribunales para que la Xunta de Galicia le devuelva el edificio del antiguo colegio Virgen del Rocío para poner en marcha un centro social.

Abel Caballero ha recordado que la Consellería de Educación está "obligada" a devolvérselo al Concello ya que no hay actividad docente desde 2012 y ahora está "medio muerto de risa" y con una actividad que "nada tiene que ver con la docencia".

A pesar de que el regidor ha solicitado la desafección del inmueble, la Xunta le ha dicho "que no", por lo que acudirá a la vía judicial para reclamarlo "y ganaremos otra vez".

En este espacio, el Concello proyecta dotar a la zona de Coia de un centro social donde los vecinos puedan reunirse, pero la Xunta "no quiere". "Es lo que pasa con la Xunta en Vigo: lo que es de ellos, se lo quedan, y lo que es nuestro, muchas veces intentan quedárselo. Es, de forma simbólica, un 'robo político'", ha denunciado Caballero, asimilando este caso con el de los edificios de los Juzgados de la calle Lalín.