El BNG critica la "inacción" de Caballero ante la "emergencia habitacional" de Vigo

El Bloque Nacionalista de Galicia (BNG) ha denunciado que el Concello de Vigo "no ha movido un solo papel" para la creación de un Observatorio de Vivienda, que el gobierno local anunció el pasado 11 de julio y que se realizará en colaboración con la Universidade de Vigo.

Así, los nacionalistas han criticado la "política de promesas que quedan en nada" del ejecutivo local "con el problema social más importante hoy en la ciudad". Recuerdan que el alquiler medio se sitúa en los 700 euros tras encarecerse un 35% en los últimos años, según datos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

Su portavoz, Xabier P. Igrexas, ha revelado que 95 días después de su anuncio "nada se sabe de ese presunto convenio", ya que no consta ningún expediente en el Concello. Igrexas preguntó a la Xerencia de Urbanismo sobre esta anomalía, recibiendo un "muy elocuente silencio" por parte de la concelleira María José Caride.

Desde el BNG, inciden en que la creación de un Observatorio Local de Vivienda fue una de las medidas aprobadas por el pleno municipal en marzo de 2024. En este sentido, han alertado que "un año y medio después" la situación se ha agravado.

"Caballero pasó de la política de brazos caídos a gestos para disimular que hace algo, un cambio cosmético hacia la galería cuando en realidad el Concello de Vigo continúa sin actuar en el ámbito de la vivienda", ha asegurado Igrexas, que también ha tachado a Caballero de "ser cómplice por omisión" de las políticas de vivienda de la Xunta de Galicia.