Vigo actualizará el Mapa de Ruido para compatibilizar la Navidad con la "vida normal de los barrios"

El Concello de Vigo sigue dando pasos para tratar de que el ruido generado por la celebración de la Navidad en el centro de la ciudad sea compatible con la "vida normal de los barrios". Así, ha lanzado la licitación para realizar un nuevo mapa del ruido centrado en estas fechas.

Según recoge la memoria justificativa, el objetivo es realizar un estudio de impacto acústico y mediciones in situ en relación con los diferentes eventos que conforman el programa de las fiestas organizadas por el gobierno municipal.

Hay que recordar que a finales del mes pasado, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimaba el recurso presentado por los vecinos del centro de Vigo, avalando así las medidas tomadas por el Concello para mitigar el ruido.

Los trabajos planificados contarán con tres fases: un estudio acústico previo; una predicción acústica de las actividades que se llevarán a cabo; y una campaña de mediciones de control durante la campaña de Navidad.

Tres fases

En la primera fase, se realizará una evaluación de la zona según los niveles publicados en el Mapa de Ruido vigente y de las campañas de medición in situ realizadas por el Concello en años anteriores. Con los resultados, se realizará un mapa de ruidos actual, previo a la introducción de nuevos focos de ruido.

A continuación, se abrirá la fase de predicción acústica de las actividades que se pondrán en marcha en Navidad, con un nuevo modelo 3D en el que se incluirán los focos de ruido asociados a los eventos programados por el Concello para la Navidad: atracciones infantiles, pistas de hielo, karts, circo, mercadillo y el hilo musical de las calles. En este caso, se tomarán en cuenta posibles cambios de ubicación de estas actividades para estudiar el efecto producido por los ruidos.

Se elaborará un nuevo mapa de ruidos del entorno, con los niveles futuros previstos en las zonas afectadas. Sobre estos resultados, se comparará con la situación acústica previa y el cumplimiento con la normativa estatal. Se ofrecerán propuestas de medidas correctoras viables compatibles con la organización del evento y teniendo en cuenta las limitaciones que se presenten por parte del Concello. Además, se añade la posibilidad, "de ser preciso", de analizar y justificar la posibilidad de la suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica en las zonas y horas que se concluyan necesarias.

En tercer lugar, se realizarán varias campañas de mediciones dentro de los horarios de funcionamiento de los eventos de Navidad previstos para localizar e identificar las fuentes de ruido previstas en el estudio inicial y cuantificar sus emisiones acústicas.

200 mediciones acústicas

La propuesta es la de realizar alrededor de 200 mediciones de media hora en días de alta y baja afluencia, para valorar también la incidencia de la propia gente como fuente del ruido; se prevé realizar el 60% de las mediciones de día y el 40% de noche. Se incluye la posibilidad, "si se cuenta con acceso", de realizar mediciones en viviendas próximas.

Los datos obtenidos servirán como "diagnóstico del estado actual por si se detectasen cuestiones enmendables sobre la marcha" y para "el control de los niveles de ruido calculados en el estudio de impacto acústico inicial".

El contrato es para dos temporadas de Navidad: la de este año, del 1 de noviembre al 31 de enero; la del que viene, del 1 de octubre al 31 de enero de 2027. Cabe una prórroga por otros dos años. El valor estimado del contrato es de 52.929,9 euros, y un importe de 28.843,91 euros.

Nueva licitación de urgencia

Al igual que ocurrió con la licitación del Cíes Market y la instalación de atracciones, que quedó desierta por presentar la documentación fuera de plazo, y para lo que el Concello lanzó una licitación de urgencia, de nuevo el consistorio local ha lanzado una licitación para que cuatro zonas de Vigo no se queden sin Navidad.

Son el Mercadillo temático de la zona peatonal de la calle Urzaiz, en el Calvario; las actividades, como el habitual circo de Navidad, en la Plaza Mestre Prudencio Rodríguez, entre los números 48 y 52 de la Avenida de Castelao; la explanada del Náutico; y la plaza del Berbés.

Sí que se han adjudicado ya el mercadillo de Navidad en Bouzas, con una veintena de puestos y actividades recreativas en la zona de la Alameda; las pistas de hielo y karts de Samil; el tren turístico; y el carrusel de la Puerta del Sol.