El tiempo en Vigo: ¿Cuánto le queda al 'veroño'?

"Estamos en verano", era la frase que más se repetía este pasado domingo en la ciudad olívica, donde los valores máximos -y, por ende, la sensación térmica- rozaron los 30 grados. Una temperatura que no se esperaba en octubre, y que ha alegrado el fin de semana en Vigo.

El "veranillo de San Miguel" ha evolucionado a "veroño", y éste último continuará dejando notar su influencia en las próximas horas, pues este lunes nos mantendremos en unos destacados 27 grados de máxima, con cielos totalmente despejados. Los valores mínimos también serán más que agradables: 17 grados.

Mañana la sensación térmica será más fresca, pues las máximas bajarán unos cuatro grados, mientras que las mínimas descenderán hasta los 15. Este martes harán su aparición las nubes altas, aunque no habrá más complicaciones.

Ya en el ecuador de la semana, los termómetros se recuperarán hasta los 26 grados de máxima, mientras que las mínimas se quedarán instaladas en los 15. Los cielos se mantendrán despejados.

Conforme se acerque el fin de semana y tal y como remarca Meteogalicia, perderemos estabilidad. No obstante, la probabilidad de lluvia no será del todo elevada, aunque podrían registrarse las primeras precipitaciones. Las temperaturas, por el contrario, se mantendrán "en valores altos para la época del año en la que nos encontramos".