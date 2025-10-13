Rueda, sobre la huelga de Radiólogos en Vigo: se debe seguir "un criterio homogéneo en todas las áreas"

Preguntado por los medios, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha señalado este lunes que la huelga del servicio de Radiología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo es un "conflicto localizado". Además, ha advertido, en relación a las demandas del colectivo, que este servicio debe seguir "un criterio homogéneo en todas las áreas".

Así lo ha manifestado el titular del Ejecutivo gallego en respuesta a preguntas de los medios, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta. Rueda ha matizado que la huelga indefinida de radiólogos del hospital vigués es "un conflicto localizado específicamente en un hospital concreto".

Como recoge también Europa Press, el presidente autonómico ha asegurado que su gobierno seguirá "trabajando para intentar llegar a una solución". Ahora bien, ante las demandas de estos profesionales, que reclaman reforzar el servicio con más personal, ha indicado que "por un lado dicen que no piden nada, y por otro que no les convencen las propuestas de la Xunta".

En todo caso, el presidente ha matizado que la Xunta tiene que seguir "un criterio homogéneo en todas las áreas, adaptándose a las circunstancias", en lo que respecta al funcionamiento del servicio de Radiología. "Espero que podamos llegar a un acuerdo y se pueda funcionar con la misma normalidad que en el resto de áreas", ha insistido.