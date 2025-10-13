El Concello de Vigo denuncia que la Xunta no ha invertido en saneamiento en la ciudad en 18 años

El Concello de Vigo ha asegurado este lunes que la Xunta de Galicia no ha invertido en materia de saneamiento en la ciudad en los últimos 18 años.

Lo ha hecho el alcalde, Abel Caballero, que ha "felicitado" a otros municipios como Salceda de Caselas, Mos o Poio, donde la Xunta ha anunciado inversiones para saneamiento, mientras que en Vigo ha invertido "cero" en los 18 años que lleva como alcalde.

"Señoras y señores de la Xunta, ¿y en Vigo? ¿cuántas obras de saneamiento hicieron ustedes en Vigo desde que yo soy alcalde? 18 años y ninguna, cero", ha denunciado en un audio remitido a los medios.

Unas obras que, ha incidido, las lleva a cabo el propio Concello a pesar de que paga 6 millones de euros al año por el canon del saneamiento. La razón, según el regidor, es la animadversión del presidente gallego, Alfonso Rueda, por la ciudad: "Es tan, tan, tan AntiVigo".

"Esto es el antiVigo de Rueda. Es mucho más contrario a esta ciudad de lo que era Feijóo, y ya era difícil superar esto", ha sentenciado Caballero. "Ya es uno de los récords casi imposibles de batir, pero es cierto. Inversiones en todas partes, acciones en todas partes y en Vigo, nada".