La Xunta presenta su plan de vivienda para Vigo: 5.300 nuevas construcciones para 2028

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, ha anunciado este viernes que la Xunta planifica la construcción de 5.300 nuevas viviendas en Vigo hasta 2028: 1.600 en Navia, de las que 929 ya están en marcha, y 3.700 en el Ofimático y Ramón Nieto. De estas últimas, el 80% tendrán algún tipo de protección.

Allegue, que ha estado acompañada por la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García Porto, ha destacado que este impulso de la vivienda pública contará con una inversión de 248 millones de euros, de los cuales 134 millones ya se han ejecutado.

También ha subrayado que Navia se convertirá en el principal laboratorio gallego de construcción pública industrializada, con 337 viviendas bajo este modelo: en las próximas semanas comenzarán las obras de tres edificios de 37, 20 y 16 viviendas, en el polígono 1 con estas técnicas, mientras que en el polígono 2 ya están en redacción de proyecto tres inmuebles más.

En esta zona, además, en el polígono 1 ya hay 240 nuevas viviendas en obras y 43 en fase de redacción de proyecto. En el polígono 2, 557 viviendas también en redacción de proyecto; y ya está prevista la actuación en el polígono 3, que completará el desarrollo del barrio.

La conselleira también ha explicado que el 25% de las viviendas irá a parar a la venta para menores de 36 años y un 40% para alquiler a esta franja de edad.

Allegue ha avanzado que la Xunta ya ha adjudicado la redacción de dos Proyectos de Interés Autonómico (PIA) que permitirán urbanizar nuevo suelo residencial en Vigo: el ámbito del Ofimático, con capacidad para 2.300 viviendas, el 80% protegidas, y el de Ramón Nieto, con 1.400 viviendas más, también de carácter protegido.