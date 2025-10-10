Presentan cuatro denuncias contra el PXOM de Vigo y el PP advierte: "De aquellos barros, estos lodos"

Sensación de déjà vu con el Plan Xeral de Ordenación Urbanística (PXOM) de Vigo. Este viernes se han publicado cuatro denuncias contra la normativa aprobada hace poco más de un mes por el Concello, como se recoge en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra.

El Partido Popular de Vigo ha mostrado su preocupación ante los recursos contenciosos-administrativos presentados por particulares y empresas de Vigo. Y advierten: "No son cuatro, sino muchos más", en palabras de su presidenta, Luisa Sánchez, que asegura que el nuevo PXOM ya cuenta con "20 denuncias realizadas por particulares y empresas ante los tribunales".

Los populares consideran que la tramitación de la hoja de ruta del urbanismo vigués para los próximos años se llevó a cabo "a través de un proceso oscurantista y sin tener la necesaria opinión de la ciudadanía". "De aquellos barros, estos lodos", han declarado.

"Durante el periodo de exposición pública, que finalizó en enero de 2022, se presentaron 4.502 alegaciones que nunca recibieron respuesta", ha recordado Sánchez, que indica que este silencio administrativo ha obligado a los ciudadanos a optar por la vía judicial.

"Son personas que han acudido a la vía judicial ante la imposibilidad de poder defender sus intereses a través de los cauces administrativos", ha recalcado la también vicepresidenta provincial, que incide: "No queremos que el PXOM de 2025 esté expuesto a la más mínima inseguridad jurídica".

La concejala ha desvelado, además, que en el "departamento de Urbanismo han estado centrados esta semana en recopilar toda la documentación relacionada con estos recursos". También ha afirmado que el servicio de Asesoría Jurídica del Concello está trabajando "para hacer frente a estas denuncias".

"Lo que pedimos una vez más al señor Caballero es que se baje de su trono y escuche a la ciudadanía. Pudo haberlo hecho durante la tramitación abriendo un proceso participativo y no lo hizo, pero todavía está a tiempo", ha concluido la líder popular.