Fin a Di San Remo en Samil: el Concello de Vigo rechaza prorrogar la concesión al restaurante

La playa de Samil dice adiós a uno de sus más emblemáticos establecimientos. El Concello de Vigo ha rechazado prorrogar la concesión al mítico restaurante Di San Remo, que ha dominado parte de la estampa del arenal vigués durante 40 años.

La actual propietaria del establecimiento, Hostelería Samil Playa S.L.U, solicitó el pasado 31 de julio de 2025 la prórroga a la concesión otorgada en 1985 por otros 10 años. La empresa argumentó entonces que, ante la "falta de regulación en el pliego de condiciones", se podría ampliar de 40 a 50 años la concesión.

No lo considera así la concellería de Patrimonio, que recalca que, debido a "la falta de previsión de una prórroga", se puede deducir que "la voluntad de esta administración fue limitar a 40 años el plazo de la concesión".

Ante la imposibilidad de ampliar por 10 años la actividad en Samil, Di San Remo solicitó que se le ampliara la concesión hasta 2031, en virtud del Real Decreto 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid. Esta norma recoge que se podría ampliar hasta un máximo de un 15% las concesiones afectadas por la pandemia.

Así, Hostelería Samil Playa S.L.U. considera que la pérdida de ingresos y el incremento de los costes durante la pandemia deberían compensarse con la ampliación de la concesión. Al respecto, Patrimonio indica que la concesionaria no aportó ningún dato que acredite dicho impacto económico.

Además, esta solicitud se presentó en 2022 y, como también señala una sentencia del Tribunal Supremo, la normativa citada ya no estaba vigente. De esta forma, el Concello de Vigo ha rechazado definitivamente la prórroga a Di San Remo, que tendrá que cesar su actividad en noviembre de este año.