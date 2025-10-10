Érguete cumple 40: El legado de las madres gallegas que plantaron cara a los narcos

Hace 40 años un grupo de madres gallegas se unió para plantar cara al narcotráfico en Galicia, proteger a sus hijos y hacer ver a la sociedad que la drogodependencia se había vuelto un problema de grandes dimensiones.

Carmen Avendaño, Dora Carrera o Elvira Vázquez fueron, entre otras muchas, las artífices de la Asociación Érguete, una entidad que ayudó a salvar vidas, que contribuyó a meter a narcotraficantes en la cárcel y que sigue atendiendo, cada año, a más de 8.000 personas. Lo hace a través de diversos programas de apoyo, al tiempo que lleva a cabo iniciativas de prevención en colegios, institutos, universidades y clubs deportivos. Elvira Rivas y Sonia Fernández son las actuales responsables.

Uno de los momentos clave de la noche fue el reconocimiento de las madres a través de distintos obsequios conmemorativos. Fue el exjuez Baltasar Garzón, que en su día dirigió la Operación Nécora contra el narcotráfico, uno de los encargados de hacerlo.

El acto contó con la presencia de artistas y personalidades reconocidas en Galicia: Las pandereteiras Ledicia de Trasmañó, Fillas de Cassandra, A Banda da Loba o la escuela de baile Media Punta fueron los encargados de amenizar la cita, que también contó con los humoristas y actores Carlos Blanco y Touriñán.

En el ámbito político no faltó entidad sin representación: Estuvieron presentes, entre otros, la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; el subdelegado del Gobierno en la provincia, Abel Losada; el alcalde de Vigo, Abel Caballero, o el propio exjuez Baltasar Garzón. Arantxa Treus fue la conductora de la gala, tal y como recogió Europa Press.