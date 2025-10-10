Detenidos cinco miembros de Tropas de Breogán por enfrentamientos violentos con ultras del Málaga

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco miembros de Tropas de Breogán y dos del Frente Bokeron —aficionados ultra de extrema derecha del Málaga C.F.— por diversos incidentes violentos en Vigo y Marín (Pontevedra).

Según ha informado la Policía Nacional, cinco miembros de Tropas de Breogán reconocieron a principios de septiembre a dos individuos que pertenecían al grupo ultra del Málaga en una zona comercial de Vigo.

"Tras coordinarse y embozarse, los abordaron para agredirles, portando objetos contundentes", informa el cuerpo de seguridad. Días después, un grupo de siete personas de la afición ultra malagueña irrumpió en una cervecería de Vigo donde se encontraban dos miembros de la afición celeste.

Ambos aficionados del Celta huyeron para no ser agredidos, pero la reacción de Tropas de Breogán no tardó en llegar. Horas más tarde, 27 jóvenes entraban con los rostros ocultos y portando objetos contundentes en un pub de Marín para agredir al grupo rival.

Como relata la Policía, ambos bandos utilizaron defensas extensibles y objetos peligrosos,

además de actuar con pasamontañas y capuchas. La investigación de estos incidentes violentos no contó con la colaboración de ninguna de las partes, al no haber ninguna denuncia de los agredidos.

Ahora bien, la Brigada local de Información de la Comisaría de Vigo-Redondela pudo identificar a finales de septiembre a siete ultras implicados en los altercados, cinco de Tropas de Breogán y dos del Frente Bokeron, asentados en Marín.

Estas personas fueron detenidas por supuestos delitos de desorden público y riña tumultuaria. La investigación sigue abierta y no se descartan futuras detenciones.