Condenado en Vigo a 18 meses de prisión por cobrar reservas y fianzas de alquileres falsos

Juicio contra el acusado de estafa en el cobro de reservas y fianzas para falsos alquileres de viviendas en Vigo Europa Press

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a 18 meses de prisión y al pago de 1.260 euros de multa a un hombre como autor de un delito de estafa agravada. El acusado cobró reservas y fianzas de alquileres falsos en Vigo.

Como informa Europa Press, el juicio por estos hechos se celebró el pasado 30 de septiembre en la ciudad olívica, y la Fiscalía pidió para el acusado —inmerso en más de una decena de causas por hechos similares— cuatro años y medio de prisión. Durante la vista, negó la estafa y se limitó a decir que él solamente ofrecía el alquiler de habitaciones.

Una de las víctimas relató que contactaron con el acusado a través de su hijo para concertar el alquiler de una vivienda en la ciudad olívica. Mediante mensajes de teléfono, llegaron a un acuerdo y la perjudicada le ingresó un total de 1.420 euros en varias veces, en concepto de reservas y seguro del supuesto alquiler.

Sin embargo, cuando llegó el momento de ver el piso, el acusado empezó a poner excusas como que estaba en obras, o que no podía reunirse. La víctima nunca llegó a ver el piso y tampoco recuperó su dinero.

Con la confianza de que dispondría de ese piso, abandonó la vivienda en la que estaba y, llegado el momento, sin nuevo alojamiento, se vio "en la calle", con sus cosas en un trastero, y teniendo que pedir un préstamo.

Los otros perjudicados fueron un matrimonio que llegó a pagar 700 euros de reserva por el alquiler de una vivienda. El acusado no dejaba de ponerles excusas y nunca se la enseñó, quedándose con el dinero que les había cobrado.

Sentencia del tribunal

En su sentencia, el Tribunal provincial considera que los datos que avalan el testimonio de las víctimas son "plurales, unívocos y con un claro sentido incriminatorio", y el acusado "nunca tuvo" la disponibilidad de las viviendas que ofrecía.

"Nos encontramos pues ante una maquinación engañosa del acusado fingiendo la disponibilidad de una vivienda tendente a obtener el beneficio patrimonial, se sirvió el acusado de engaño bastante y coetáneo en la medida que hizo creer a los perjudicados que ostentaba una facultad de disposición sobre el inmueble y que, por tanto, podía arrendarlo", expone la Audiencia.

Por ello, consideran al procesado autor de un delito continuado de estafa agravada, aunque por la cantidad defraudada (un total de 2.120 euros) entiende que es proporcionada la pena de 18 meses de prisión. La resolución no es firme y contra ella puede interponerse recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).