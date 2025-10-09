La nueva Avenida de Madrid de Vigo tendrá una rotonda a la altura del seminario

Las obras en la Avenida de Madrid avanzan progresivamente. Si hace un par de semanas, la vía de una de las entradas en la ciudad se quedaba sin sus características vallas, ahora contará con una nueva rotonda.

Así lo ha anunciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio remitido a los medios, donde ha puntualizado que estará situada a la altura del Seminario, con salidas a las calles Raposeira y Gandarón.

Se trata de una prueba para observar su funcionamiento y darle fluidez al tráfico, aprovechando la fase de obras; se abrirá de manera provisional y se realizará una monitorización y un estudio de los flujos de tráfico para calcular qué dimensiones debe tener.