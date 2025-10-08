La terminal Ro-Ro de Bouzas de Puerto de Vigo, pionera en reducir sus niveles de contaminación

La terminal Ro-Ro de Bouzas del Puerto de Vigo será la primera en España en instalar un novedoso sistema que permitirá reducir sus niveles de contaminación atmosférica y acústica.

Así lo ha trasladado la Autoridad Portuaria en un comunicado de prensa en el que ha detallado que se trata de un sistema que posibilitará que los buques porta coches puedan apagar sus motores durante su escala y conectarse a la red eléctrica, "lo que eliminará las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorará la calidad del aire en el entorno del Puerto".

Conocido como OPS (Onshore Power Supply), se trata de un sistema energético que permitirá abastecer, a partir de energía renovable, las demandas eléctricas de los buques atracados en puerto y reducir así sus niveles de contaminación atmosférica y acústica.

Las navieras UECC y Suardiaz serán las primeras en beneficiarse este sistema pionero en España que también permitirá que los motores auxiliares que utilizan los buques para sus sistemas auxiliares (bombas de trasiego, sistemas de refrigeración, iluminación, equipos de emergencia, etc.), puedan mantenerse apagados durante todo el tiempo que permanezcan atracados para la carga y descarga de mercancías.

El presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, se ha reunido este miércoles con responsables de Iberdrola y del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para analizar el estado actual de esta iniciativa y visitar las instalaciones del proyecto. Así, ha reconocido que esta novedosa tecnología ha suscitado un "alto interés" por parte de las navieras, que lograrán reducir su huella de carbono.

Botana ha indicado también que la institución que preside trabaja, en estos momentos, en otras líneas de inversión para electrificar sus muelles, concretamente la Terminal de Contenedores y de Cruceros.