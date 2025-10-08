Los radiólogos de Vigo mantienen la huelga a la espera de que el Sergas se siente a negociar

Los radiólogos de Vigo siguen en pie de guerra. Decenas de profesionales han vuelto a protestar este miércoles ante la puerta principal del hospital Álvaro Cunqueiro, a la espera de que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) contacte con ellos para negociar una solución a este conflicto.

Arropados por médicos especialistas de otras ramas, los radiólogos se han vuelto a concentrar a partir de las 9:45 horas para exigir que se aumente el personal durante el turno de guardia, pasando de 2 a 3 facultativos. "Creemos que estamos infradotados", han lamentado.

Estos profesionales han denunciado que ha aumentado de forma exponencial la demanda de pruebas de radiodiagnóstico, pero el personal para atender a los pacientes sigue siendo el mismo.

El alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, se ha acercado a apoyar a los radiólogos del hospital del Álvaro Cunqueiro. "Está desmantelando la sanidad pública de Vigo", ha afirmado en la tercera jornada de huelga.

El regidor socialista también ha denunciado el cierre de diversos centros de atención primaria y de pediatría en la ciudad tras la apertura del Olimpia Valencia. "Se abre una sola en lugar de las cuatro que había y no se aumenta personal", ha recalcado.

También ha criticado que hay un "déficit de medios para atender problemas de salud mental", así como de recursos de hospitalización y falta de especialistas. Factores, ha explicado, que provocan largas listas de espera.

"Muy difícil" conseguir profesionales

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha asegurado este mismo miércoles que es "muy difícil" conseguir profesionales de Radiología. Ahora bien, ha mostrado su "máximo respeto" al derecho a huelga de los sanitarios y ha avanzado que la Gerencia del Área Sanitaria ya está en contacto con los profesionales implicados.

Según indica Europa Press, ha dicho que les ha hecho una oferta "importante", pero "hay que seguir avanzando". "Son cosas que tenemos que hablar e ir solventando poco a poco", ha añadido, indicando que "no le gustan las huelgas" por el "impacto" que causan a los pacientes. Tras esto, ha apuntado a la dificultad de conseguir médicos, especialmente especialistas en radiodiagnóstico.

Cabe mencionar que la Gerencia ha propuesto incrementar los lunes en un radiólogo el número de facultativos de guardia, así como otro médico en el resto de tardes entre semana. Sin embargo, los profesionales piden que se extienda también al fin de semana.