Llegan las rampas mecánicas a la calle Pintor Lugrís de Vigo para salvar un desnivel de 10 metros

El proyecto Vigo Vertical, ideado para salvar los acusados desniveles de la ciudad olívica, avanza por un importante vial, el de Pintor Lugrís, que comunica López Mora con Plaza Independencia en un tramo en el que se prestan importantes servicios como el de la Comisaría de Policía.

Este miércoles el regidor local, Abel Caballero, supervisaba el transcurso de las obras, así como la llegada de las propias rampas —dos de cuarenta metros cada una—, que ya se han ido instalando. Aunque el primer edil vigués no precisó la fecha fin de la intervención —que también incluirá una reforma y humanización completa de toda la calle—, manifestó su intención de que la misma se complete cuanto antes.

Instalación de rampas en la calle Pintor Lugrís de Vigo Treintayseis

Del mismo modo, esta mañana se instaló, a falta del último tramo —el que llegará a la cabecera—, el segundo: "Salvarán un desnivel muy importante de diez metros", precisó Caballero, quien también recordó que, durante las primeras obras en la zona, aparecieron vestigios del antiguo tranvía. "Todo avanza a muy buen ritmo. Seguiremos sin parar", anotó.

Caballero anunció hoy que ya está "muy avanzada" la tramitación de las rampas de la Gran Vía desde Plaza América a Plaza España. "El Gobierno de España nos acaba de dar casi 10 millones de ayuda para estas rampas y para la humanización de Gran Vía", concluyó.