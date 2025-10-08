Humo en la Ría de Vigo: arde un barco en el puerto de San Adrián de Cobres, en Vilaboa (Pontevedra)

Humo a escasos metros del puente de Rande, en la Ría de Vigo. Un barco situado en el puerto de San Adrián de Cobres, en Vilaboa (Pontevedra), ha comenzado a arder este mediodía y se teme que el fuego afecte a otras embarcaciones.

Según informan fuentes del 112 a Treintayseis, varios particulares han alertado del suceso sobre las 11:10 horas, informando que "parecía que ardían varios barcos". Los servicios de emergencia, a su llegada al lugar de los hechos, confirmaron que se trata de una sola embarcación afectada por el fuego.

Hasta el peirao de embarcaciones de recreo de Vilaboa se han trasladado efectivos de los Bomberos de Pontevedra y de Ribadumia, del servicio de Gardacostas de Galicia, el GES de Mos, la Guardia Civil, la Policía Local y el 061.

Los servicios de emergencia también han confirmado que no hay heridos ni afectados. Ahora bien, han advertido que hay peligro de que el incendio se extienda a otros barcos. El humo se podía observar desde la AP-9 pasado el puente de Rande.