El Fraga de Vigo abre sus puertas: estas son las fechas y los horarios en las que se podrá visitar

Tras casi 25 años cerrado, el Teatro Cine Fraga volverá a abrir sus puertas a partir del 15 de octubre para poder visitar el histórico inmueble antes de que comiencen las obras que devolverán a la vida a uno de los recintos históricos de Vigo.

Según han anunciado este miércoles por la mañana el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, se pondrán en marcha unas visitas guiadas como "justa correspondencia a la generosa implicación y entusiasmo de la ciudadanía en la recuperación de este espacio emblemático para convertirlo en un centro cultural pionero y referente en la comunidad gallega y en el noroeste peninsular".

En esta apertura antes del inicio de las obras, "un propósito en mente desde la adquisición del inmueble" y para las que hubo que esperar a que "existiesen unas condiciones adecuadas para poder llevarlas a cabo", tendrán preferencia aquellos que participaron en "O mellor espazo busca o mellor contido".

Es decir, aquellos que acudieron a los encuentros presenciales y que dejaron sus propuestas en el buzón de correos virtual recibirán a lo largo de esta semana una invitación. A partir del mes de noviembre, el programa de visitas se abrirá a todos los que estén interesados en visitar el Fraga, que podrán hacer sus reservas en el número de teléfono 986 118 227.

En la presentación de esta iniciativa, avanzaron que se realizarán tres turnos semanales los miércoles a las 12:30, 16:00 y 17:00 horas, con un máximo de 15 asistentes para "optimizar la experiencia".