El Capitán Nemo vuelve a la Ría de Vigo: reparadas sus esculturas en la ensenada de San Simón

El conselleiro de Cultura, José López Campos, ha visitado el conjunto histórico del Capitán Nemo en la isla de San Simón Xunta de Galicia

El Capitán Nemo vuelve a la Ría de Vigo. Las esculturas del histórico personaje de Julio Verne en Veinte mil leguas submarinas ya lucen desde este miércoles en la ensenada de San Simón, tras haber sido restauradas por la Xunta de Galicia.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se ha acercado este miércoles hasta el conjunto escultórico del Capitán Nemo, ubicado cerca de la Isla de San Simón. El representante del gobierno gallego ha comprobado el resultado de una actuación que contó con 14.500 euros de inversión autonómica.

López Campos ha señalado que la reparación de dos de las piezas del conjunto es una muestra de la "implicación" de la Xunta "con las demandas de las administraciones locales para la conservación de los puntos de interés cultural de sus concellos". Cabe recordar que Redondela reclamó dicha reparación en marzo de este año.

El conselleiro, acompañado del director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, ha destacado el "gran trabajo realizado por el estudio de Sergio Portela para la rehabilitación de las figuras de los buzos". Estas estatuas habían estado expuestas al deterioro por la acción del mar sobre ellas.

En este sentido, los estudios previos realizados sobre el conjunto detectaron el mal estado de los buceadores, derivado del lugar en el que se encuentran. Al sufrir la subida y la bajada de la marea, las piezas sufrían la invasión de conchas de lapas y mejillones, la falta de algún complemento y algún desprendimiento.

La Xunta también ha informado que, "dadas las características de su localización" y "las limitaciones de los cambios de la marea", las figuras fueron trasladadas al taller para su limpieza y reparación. Ahora, han sido devueltas a su lugar para el disfrute de locales y turistas.