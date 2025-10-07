Mos (Pontevedra) lanza "Mos-Decide", su primer proceso de presupuestos participativos

El Concello de Mos ha puesto en marcha el proyecto piloto "Mos-Decide", el primer proceso de presupuestos participativos de la historia del municipio, que permitirá a la ciudadanía decidir directamente el destino de una parte de los recursos municipales.

La iniciativa reserva una partida de 200.000 euros, equivalente al 1,5 % del presupuesto de 2026, para financiar los proyectos más votados por los vecinos y vecinas. Podrán participar todas las personas empadronadas en Mos mayores de 16 años, presentando propuestas y votando aquellas que consideren prioritarias.

El consejo de los presupuestos participativos estará compuesto por los representantes de las asociaciones vecinales de las parroquias de Mos y por los portavoces de los tres grupos políticos municipales (Partido Popular, PSdeG-PSOE y BNG). A partir del 21 de octubre, un comité técnico municipal analizará y validará las propuestas presentadas, que deberán enmarcarse en áreas como obras y equipamientos, medio ambiente, deportes, educación, parques y jardines, política social, cultura y juventud. Quedarán excluidas aquellas relacionadas con contratación de personal, alquiler de inmuebles, subvenciones, ingresos públicos o mantenimiento.

El proceso se desarrollará en cinco fases: presentación de propuestas (del 6 al 20 de octubre), análisis y validación técnica (del 21 de octubre al 3 de noviembre), votación ciudadana (del 4 al 14 de noviembre), presentación de los proyectos ganadores (noviembre de 2025) e incorporación a los presupuestos municipales de 2026.

Las propuestas podrán registrarse a través de la web municipal o de forma presencial en la Casa del Concello, la Piscina Municipal Óscar Pereiro, el CDL y la Biblioteca Municipal. La alcaldesa, Nidia Arévalo, ha destacado que "Mos-Decide es una herramienta de democracia participativa que queremos consolidar para dar voz directa a nuestra vecindad. La gestión municipal se enriquece cuando se construye entre todos y todas".