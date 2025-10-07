La inauguración de Conxemar 2025 ralentiza el tráfico en Vigo

Este martes está prevista la inauguración, a las 11:00 horas, de la Feria Conxemar 2025 -la muestra de productos del mar congelados que acoge la ciudad olívica-. La cita para el sector será en el Auditorio del Instituto Ferial de Vigo y, como viene siendo habitual, se espera que se produzcan retenciones y se registre un tráfico menos fluido de lo habitual debido a la llegada de expertos y participantes, en general.

Las actividades incluidas en Conxemar 2025 se celebrarán desde hoy y durante mañana, día 8 de octubre, y el jueves, día 9.

Actualmente, y tal y como indican algunas fuentes en la zona, el tráfico es más denso, pero, por el momento, no se han registrado atascos o caos notorios en las inmediaciones del IFEVI y el Aeropuerto de Vigo, al menos, no distintos a los habituales. Sí se aprecia, en el sistema de vigilancia oficial del Concello de Vigo, una circulación lenta en la Avenida do Aeroporto, y muy lenta en la carretera del Atlántico o AP-9.

Precisamente, para anticiparse al caos circulatorio, el Consistorio vigués ha elaborado un plan que incluye modificaciones y cortes en la entrada y la salida de la AP-9, así como cambios de sentido en la circulación de vehículos. Según informa Conxemar, el plan de tráfico ha contado con la participación del Ifevi, Audasa, Ministerio de Transportes, AENA, Policía Local de Vigo y Mos, y Conxemar.