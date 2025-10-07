Un detenido y ocho investigados en Vigo en una macrooperación por vender alimentos en mal estado

Macrooperación con diez detenidos por la Guardia Civil por vender falsos plátanos de Canarias y alimentos en mal estado Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido en Vigo a una persona e investiga a otras ocho en el marco de la macrooperación internacional 'Opson XIV' contra el fraude alimentario. En España hay un total de diez detenidos y 29 investigados.

Las actuaciones de los agentes del Seprona de la Guardia Civil se han desarrollado en Huelva, Mallorca, Alicante, Vigo y Santa Cruz de Tenerife por delitos contra la propiedad industrial, estafa, fraude alimentario, falsificación documental y contra la salud pública.

Las personas detenidas e investigadas, según informa este cuerpo de seguridad, se dedicaban a vender falsos plátanos de Canarias, productos congelados en mal estado o distribuir carne caducada y, en algunos casos, descontaminada con el uso de lejía.

La macrooperación ha permitido la incautación de 11.500 toneladas de productos ilícitos y se han retirado del mercado bienes valorados en más de 95 millones de euros. En concreto, en Pontevedra han intervenido congelados por tener una fecha de consumo vencida y presentar malas condiciones organolépticas.

La persona detenida en Vigo y las ocho investigadas están acusadas de supuestos delitos contra la salud pública, estafa, falsedad documental y fraude alimentario.

Más de 2.000 inspecciones y registros

Según informa Europa Press, los agentes han realizado más de 2.091 inspecciones y registros en centros de distribución, almacenes, medios de transporte, puertos y aeropuertos del territorio nacional, en los que se ha detectado hasta 1.219 infracciones administrativas.

La investigación se ha desarrollado conjuntamente en 31 países, que han emitido un total de 101 órdenes de detención, lo que eleva a 631 las personas denunciadas y 13 organizaciones criminales desarticuladas.

Los especialistas del Seprona han destacado que una de las principales tendencias detectadas a nivel internacional es la infiltración de grupos de delincuencia organizada en empresas de eliminación de residuos.

Así, conseguían acceder a los alimentos caducados en espera de destrucción, para manipular la fecha de caducidad y reintroducirlos en el mercado con etiquetas falsas. Asimismo, la Guardia Civil ha detectado que los ataques contra los productos con denominación de origen protegida están entre las actividades fraudulentas más comunes.