El BNG de Vigo recogerá propuestas vecinales para los presupuestos de 2026 que trasladará al Concello

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha abierto un proceso de consulta vecinal para recibir propuestas de cara a la elaboración de los presupuestos municipales de 2026. Los nacionalistas se comprometen a trasladar estas demandas al gobierno municipal, el cual, denuncian, está elaborando las cuentas con "opacidad, y sin diálogo ni participación".

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha presentado este martes la iniciativa. A su vez, ha rechazado que el gobierno local "quiera imponer con su rodillo absolutista" con unos presupuestos que "sólo cuentan con la opinión del PSOE". "El dinero del Concello no es de Caballero, es de los vigueses y las viguesas", ha aseverado.

En este sentido, ha criticado la negativa del alcalde, Abel Caballero, a poner en marcha unos "presupuestos participativos" que los nacionalistas han propuesto en diversas ocasiones. "El BNG apuesta siempre por la participación", ha valorado el portavoz nacionalista, que considera que "la democracia es mucho más que votar cada cuatro años".

"Los presupuestos son el instrumento fundamental de la política municipal, ya que va a definir qué necesidades son prioritarias", ha subrayado Igrexas, que también ha explicado qué canales han puesto a disposición de los vigueses para mostrar su opinión sobre los presupuestos municipales.

En concreto, el BNG ha habilitado una ventana en su web para enviar propuestas, que también se recibirán en las redes sociales, a través del hashtag #OrzamentosVigo2026. También ha instado a las asociaciones y colectivos vecinales que aporten su grano de arena, que luego transmitirán al Concello tras incorporarlas en las enmiendas que presentarán a las cuentas municipales.