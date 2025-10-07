Arden dos toneladas de baterías en el CTAG de O Porriño (Pontevedra)

Dos toneladas de baterías almacenadas en contenedores han ardido este martes por la tarde en el Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG), en O Porriño (Pontevedra).

Según ha informado el 112 Galicia, no funcionaron los sistemas de autoapagado de los que disponen los recipientes por razones que se desconocen, por lo que las baterías entraron en reacción y comenzaron a arder.

El aviso lo dio el personal de seguridad de la empresa, situada en el polígono de A Granxa, alrededor de las 14:00 horas y los bomberos apagaron el fuego sin consecuencias ni para la población ni para el entorno.

Según los efectivos del parque comarcal de O Porriño, la cantidad de agua empleada en la extinción fue mínima porque optaron por sumergir las baterías en recipientes llenos de agua y, de este modo, consiguieron la extinción completa. No obstante, el personal de la empresa afectada mantendrá la vigilancia.

Esta intervención ha permitido reducir al máximo las aguas de extinción y, por lo tanto, el riesgo de contaminación en los cursos.

El operativo de emergencias estuvo compuesto por Bomberos de O Porriño y de O Morrazo, Protección Civil de la localidad, Policía Local y Guardia Civil.