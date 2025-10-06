El PP de Vigo pide a Caballero que saque a concurso la concesión de Aqualia

El PP de Vigo ha reclamado al Gobierno local que convoque un nuevo concurso público para la gestión del servicio de abastecimiento y saneamiento del agua, que actualmente tiene la concesión Aqualia, y cuya segunda prórroga finaliza este 31 de diciembre.

El portavoz del grupo municipal popular, Miguel Martín, ha recordado que la actual concesión data de 1991 y que el gobierno de Abel Caballero aprobó la última prórroga "de forma urgente y por sorpresa" el último día de 2020, a pesar de haber prometido meses antes que no se renovaría y que el contrato se sacaría a concurso.

Una situación que Martín asemeja a la de Vitrasa, concesionaria del transporte urbano, que se prorrogó durante el COVID con efectos, ha asegurado, negativos para el servicio.

En el caso de la empresa FCC Aqualia, la justificación de la segunda prórroga fue la necesidad de ejecutar diferentes inversiones, como la nueva potabilizadora de O Casal, que según el portavoz popular se podrían haber financiado con fondos europeos.

A menos de tres meses para que caduque esta prórroga, el PP pide "transparencia" y "explicaciones" al Concello para saber cómo van a actuar; si planean una tercera prórroga o, como sería "lógico", la sacarán a licitación.

Así, Martín ha reclamado que se comuniquen las gestiones realizadas en los últimos cinco años y conocer si existe un pliego de condiciones para un nuevo concurso y, en caso afirmativo, dónde se encuentra. "Ya no hay más excusas", ha añadido el edil, para seguir prorrogando un contrato "obsoleto".