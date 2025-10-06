Alerta en Tui (Pontevedra): La Xunta de Galicia confirma la presencia de mosquito tigre

La Xunta de Galicia ha confirmado este lunes la presencia de mosquito tigre en el concello pontevedrés de Tui.

Según ha informado en un comunicado, los profesionales de la Rede Galega de Vixilancia de Vectores (Regavivec), de la que forman parte las universidades de Vigo y Santiago, realizaron la identificación de esta especie después de que un vecino del municipio lo notificase a través de la aplicación de ciencia ciudadana Mosquito Alert.

"Esta nueva inclusión, a partir de la aplicación, confirma la importancia de la promoción de esta herramienta móvil con la que la ciudadanía puede aportar fotografías para su estudio por parte de especialistas en entomología, quien confirmará si se trata o no de mosquito tigre o de otra especie", ha explicado la Consellería de Sanidade.

La Regavivec, en colaboración con el Concello de Tui, ampliará la vigilancia de este vector colocando trampas para evaluar la extensión y abundancia del mosquito tigre en la zona.

Así, los consistorios de Bueu, Mos y Tui se sumarán este año a los de Moaña, Vigo, Cangas, Redondela, O Porriño y Vilaboa como integrantes del comité técnico del mosquito tigre, que se convocará a finales de octubre.