Vigo cancela el show de "El Dandy de Barcelona": la policía cerrará la discoteca si el tiktoker actúa

Concello de Vigo e imagen de El Dandy de Barcelona Treintayseis

Vigo mueve ficha contra la actuación de "El Dandy de Barcelona" en una discoteca de la ciudad. El Concello determina que el establecimiento no cuenta con la licencia correspondiente, por lo que suspende el evento y avisa de que la policía podrá cerrar el local si se incumple el requerimiento.

Este lunes, la teniente de alcalde, Carmela Silva, ya rechazó la presencia de este conocido tiktoker en Vigo. "Es conocido por sus discursos y actitudes abiertamente machistas, misóginas, puteras, franquistas, racistas y homófobas", sentenció la socialista.

"Vigo tiene que ser un lugar libre de violencias contra las personas", afirmó entonces Silva, que realizó entonces un llamamiento al local de ocio para que cancelara la "actuación de El Dandy".

La discoteca, Nébula The Club, hizo caso omiso a la recomendación de la dirigente municipal. De hecho, hace cuatro horas seguía promocionando el evento con su "invitado especial".

Ahora, el Concello mueve ficha con una resolución, ya trasladada al local, en la que cancela la actuación del tiktoker. Según indican fuentes municipales, la discoteca no cuenta con la licencia oportuna para celebrar este tipo de eventos.

Nébula The Club promociona su fiesta con El Dandy Treintayseis

Nébula The Club tiene licencia de "pub con música", que permite proyectar música y abrir a altas horas de la noche, pero no espectáculos "musicales, teatrales o culturales en directo".

Es en este epígrafe donde se encuadra la participación de El Dandy en las fiestas, que coge un micrófono y exclama sus discursos "machistas, misóginos, racistas y homófobos". El local sí podría realizar esta actividad si contara con la licencia "café con espectáculo".

La policía podrá cerrar el local si actúa

El Concello ya ha remitido al establecimiento la resolución. Ahora bien, ha ordenado a la Policía Local que vigile el cumplimiento de la sanción acordada y, en caso de incumplimientos, los agentes podrán desalojar, clausurar y precintar el local.

La Xunta de Galicia también mostró su preocupación por la presencia del tiktoker en Vigo. Desde la Consellería de Política Social e Igualdade, advertían también del "contenido sexista" de "El Dandy" y que la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas permitía prohibir el evento.