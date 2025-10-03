La transformación de Vigo, en marcha: avances en las nuevas rampas de Gran Vía y en Plaza de España

Las nuevas rampas de Gran Vía, que unirán la Plaza de España y la Plaza de América, y la semipeatonalización de la Plaza de España, dos de las obras claves para la transformación de Vigo, siguen dando pasos para llevarse a cabo.

En el caso de las rampas, el Gobierno de España ha concedido al Concello de Vigo 8.730.000 euros de los fondos europeos FEDER, que también estarán destinados a la transformación del complejo deportivo de As Travesas, la rehabilitación de viviendas de la zona, humanización de varias calles del entorno, actuaciones en los museos Liste y Quiñones de León y mejoras de adecuación para el cambio climático.

Según ha anunciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, estas ayudas estatales podrían ser ampliables, siempre y cuando otros proyectos "no completen su recorrido y renuncien", y podrían alcanzar los 14,5 millones de euros.

"El conjunto del proyecto se eleva a 20 millones, que fundamentalmente son las rampas de la Gran Vía que van a ir por el bulevar y no van a dañar la estructura", ha asegurado Caballero.

Plaza de España

En el caso de la futura transformación de la Plaza de España en semipeatonal, la Xerencia de Urbanismo del próximo martes iniciará la tramitación de un convenio urbanístico para la zona comprendida entre las calles Emilia Pardo Bazán, Avenida de Madrid, Conde de Gondomar y Gran Vía.

El objetivo es "ordenar la zona", obtener 1.600 metros cuadrados de zonas verdes y ampliar las aceras de la Gran Vía en 400 metros cuadrados. Tanto las zonas verdes como las vías perimetrales "tendrán que ser urbanizadas a costa de los propietarios", una iniciativa que se suma "a otras tres que ya están en marcha".

"Lo que pretendemos es generar ese rotor en torno a la Plaza de España para que pueda ser semipeatonal", ha aclarado el regidor.