¿Qué fue del Dinoseto, el icónico arbusto de Vigo? Así luce un año después de su mudanza

Hace hoy un año, el Dinoseto abandonaba su cuarta ubicación en la ciudad desde 2015, cuando nació como un "error" instalado en Rosalía de Castro. Tras su paso fugaz por el barrio de Cabral, se convirtió en un icono pop de Vigo en la Puerta del Sol, de donde fue arrebatado por las obras de peatonalización en octubre de 2020.

En el "kilómetro cero" de la ciudad fue donde alcanzó su máximo apogeo, convertido en compañero de selfies y objetivo de fotos de vecinos, turistas y famosos; sin ir más lejos, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo compartió en sus redes sociales en 2016, calificándolo de "símbolo de esta bellísima ciudad", pero también Luis Fonsi o James Rhodes cayeron rendidos al arbusto más famoso.

Caminando por #Vigo nos hemos encontrado con Dinoseto, todo un icono de esta bellísima ciudad. pic.twitter.com/oMgMEPTO7v — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 16, 2016

En la Puerta del Sol también fue en donde "dio a luz", tras la "autogestación" de un huevo del que salió una miniatura a su imagen y semejanza bautizada como Dinosetiño.

Lo que era un retiro temporal, casi unas vacaciones del foco mediático, arropado por más vegetación, árboles señeros y en un entorno protegido como es el de los jardines de la Alameda, se convirtió en el principio del fin.

La Alameda, su tumba anticipada

El propio Abel Caballero, el que lo erigió en figura de referencia del centro de una ciudad que todavía no había sido invadida por las luces de Navidad, reconocía, casi a modo de epitafio, que la Alameda estaba convirtiéndose en la tumba del adorno natural: "No hay mucho sol, es una zona sombría y con cierta humedad, porque es un relleno, y efectivamente el Dinoseto, que es muy sensible al clima, está un poquito deslomado", explicaba en mayo de 2024.

En sus escasos 9 años de vida, el Dinoseto se convertía en una suerte de estrella infantil, víctima de la moda pasajera, un clásico one hit wonder. En menos de un decenio, fue protagonista de una petición de change.org cuando fue retirado de Rosalía de Castro, de un videojuego y del cartel del Galicia Freaky Film Festival, entre otros hitos.

Se había convenido en una vieja estrella del rock&roll, en una folclórica venida a menos que necesitaba pasar por el quirófano, o por Turquía, ante la progresiva caída de su antes poblada vegetación.

Las redes, igual que lo elevaron al estrellato, también lo rescataron del olvido. "Vigueses, viguesas; Dinoseto ha muerto", comunicaba @AlexCostasVila en Twitter al más puro estilo Arias Navarro en septiembre del año pasado. A la publicación le acompañaba una foto del Dinoseto "en los huesos", más bien en los alambres, en la que parecía un árbol sometido al otoño más duro de su vida.

“Viguesas,

Vigueses;

Dinoseto ha muerto” pic.twitter.com/UtoAAjk7dD — A l e j a n d r o 🦀 | 🏆 (@AlexCostasVila) September 4, 2024

Mudanza

El Dinoseto, preparado para abandonar la Alameda. Treintayseis

Apenas unos días después, el Concello anunció que el Dinoseto sería trasladado desde la Alameda hasta el vivero municipal, situado en O Castro, donde los técnicos estudiarían la manera de reconstruirlo. Abel Caballero avanzaba que se trataría de una tarea "laboriosa", que requeriría "tiempo". "Trataremos de hacerla lo mejor posible y en el menor tiempo posible", añadía.

El 2 de octubre de 2024, se llevaba a cabo la operación de traslado. Contó con una comitiva del Gobierno local y los medios como testigos de otro momento más que quedaría grabado en la vida del antes icono pop vigués.

Fue una operación complicada, con problemas de tamaño y de encaje en el vehículo que tenía que trasladarlo; pero, aproximadamente una hora y media después de comenzar, y con una lluvia que empapaba cada vez más a los presentes, el Dinoseto salió hacia su nuevo destino seguido de todo un séquito de coches de policía y personal municipal que le abrían paso en sentido contrario por la Plaza de Compostela

En el vivero e igual que hace un año

Dinoseto, antes y después. Treintayseis

Ha pasado un año y el Dinoseto parece haber caído en el más absoluto de los olvidos. Como si de un Searching for Sugar Man se tratase, en Treintayseis hemos dado con él y hemos podido comprobar su estado actual.

No ha sido una búsqueda muy compleja. Sigue en el vivero municipal, en la entrada, a pocos metros de la puerta de acceso y a la vista del que pase por ahí. Allí, Dinoseto y Dinosetiño se alzan sobre sus dos soportes, mirando al infinito, como si allí estuviese su futuro.

La imagen no difiere mucho de la que presentaban cuando abandonaron la Alameda. El mayor continúa con la estructura al aire, sin vegetación de cuello para arriba, calvas también sus extremidades superiores; Dinosetiño se conserva mejor, aunque el paso del tiempo también hace que se vean los alambres de su esqueleto.

Fuentes del Concello consultadas por Treintayseis señalan que "aún sigue en proceso de recuperación". Lo que hace un año parecía un "hasta luego" tras el abandono de la Alameda, hoy parece que no va a ser un "hasta pronto", y esperemos que no se convierta en un "hasta nunca".