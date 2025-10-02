El BNG de Vigo afea a Caballero su colaboración con las "políticas gallegófobas" de la Xunta y del PP

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha demandado este jueves reincorporar al Concello de Vigo en el programa Apego, una iniciativa dedicada a promover el gallego como lengua inicial entre el público infantil e impulsada por la Coordinadora de Traballadoras e Traballadores de Normalización Lingüística.

El portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, ha destacado la importancia este tipo de programas en una ciudad como Vigo, donde apenas el 3% de los menores de 14 años hacen uso habitual del gallego.

"Existe una amplísima sensibilidad social en nuestra ciudad a favor de nuestro idioma, pero no se está traduciendo en políticas activas", ha lamentado Igrexas, que ha acusado al Gobierno de Abel Caballero de colaborar "por omisión" con las "políticas gallegófobas" de la Xunta y el PP.

Al respecto, ha denunciado la situación de "K.O. técnico" por falta de personal en el Servicio de Normalización Lingüística del Concello. Asimismo, ha recordado que el Consello Social da Lingua lleva desde 2019 sin convocarse.

Así, ha afeado las "reiteradas negativas" del gobierno local a las propuestas del BNG. "Ante las políticas de demolición en contra del gallego del Gobierno de Rueda, se hace más incomprensible que nunca que el Concello de Vigo no sea un agente activo en favor de la plena normalización de nuestro idioma", ha concluido.