Caballero advierte a Louzán sobre Vigo como sede del Mundial: "Cuidadito no acabemos en los tribunales"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a insistir este miércoles en que Vigo "tiene que ser sede del Mundial 2030", una vez Málaga renunció y la ciudad olívica es "la siguiente en la lista" y ha advertido a Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que "ya está tardando en reconocerlo".

"Porque, cuidadito, si usted hizo un concurso y nosotros primero lo ganamos, hicieron todas aquellas barbaridades y nos quitaron, pero ahora volvemos a estar dentro porque somos los primeros en la lista, cuidadito con retrasarlo, no tengamos que ir a los tribunales, pero a los tribunales con mayúsculas", ha lanzado como mensaje a Louzán en un audio remitido a los medios.

Caballero ha insistido en que Balaídos contará con 43.000 asientos, más de lo exigido por la FIFA para ser sede, y para ello están proyectando la ampliación de la grada de Tribuna, que pasaría de 5.500 asientos a 16.000. Para ello, primero el Concello de Vigo tendrá que retirar dos colectores que pasan justo en la base de esta grada.

Para esta obra, el regidor ha anunciado que remitirá una carta a Xunta y Diputación de Pontevedra para que la financien, asumiendo un tercio del gasto cada una de las administraciones: "Propongo que vayamos a tercios: un tercio el Ayuntamiento, otro la Diputación y otro la Xunta", ha propuesto, ya que se trata de "una obra del Mundial" que ha cuantificado entre 3 y 5 millones de euros.

Banderas en los autobuses

Caballero también ha anunciado que, con motivo del regreso a Balaídos de la Europa League, mañana a partir de las 21:00 horas contra el PAOK de Salónica, 37 autobuses del servicio de transporte público desplegarán banderas del Celta.

Según ha detallado, serán los buses de las líneas más próximas a Balaídos y todos los de la C1.