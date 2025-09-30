La justicia avala la Navidad de Vigo: el TSXG respalda las medidas del Concello para mitigar el ruido

El Concello de Vigo ha vuelto a ganar su particular batalla legal contra vecinos del centro, que denunciaron que el gobierno local no tomó medidas contra el impacto acústico de la Navidad. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de los vecinos, avalando así las medidas tomadas por la corporación para mitigar el ruido.

El TSXG ha ratificado la sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo, que argumentó que una "sensación de ruido" no es una prueba "objetiva y válida". De hecho, los magistrados han criticado que la parte demandante no haya presentado nuevas pruebas o argumentos en su recurso de apelación.

Según detallan, "el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia apelada", ya que "no es admisible, en esta fase del proceso, plantear, sin más, el debate sobre los mismos términos en que lo fue en primera instancia".

En consecuencia, como los argumentos planteados son "una mera reproducción de las efectuadas en primera instancia", el tribunal ha desestimado el recurso de apelación. Además, también considera que la "inactividad" del Concello para mitigar los ruidos, como denunciaron los vecinos, "resulta contradictoria".

"En igual medida la inactividad resulta contradictoria con las diversas medidas acordadas en orden de limitar los efectos del ruido y evitar los inconvenientes a los vecinos afectados como pudieron ser la reducción de horarios y la supresión de fuentes emisoras entre otras", ha sentenciado el TSXG .

"No van a conseguir cerrar la Navidad de Vigo"

"La sentencia es contundente", ha aseverado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, sobre una sentencia que "da la razón al Concello" y que les permite seguir adelante con la Navidad y los mercados programados para Bouzas, O Calvario y la Plaza de Compostela.

"Ratifica que el Concello de Vigo adoptó las medidas necesarias para mitigar el ruido provocado por las fiestas", ha concluido el regidor socialista, quien ha advertido: "Aquellos que quieren cerrar la Navidad de Vigo, que sepan que no lo van a conseguir. Hagan lo que hagan, se inventen lo que se inventen".