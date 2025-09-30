Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Vigo

Fallece en Mos (Pontevedra) tras caerse de su moto a la altura de Tameiga

Los servicios de emergencias desplazados hasta el punto del siniestro tan solo pudieron certificar la muerte del motorista

Una persona ha perdido la vida en las últimas horas en el Concello de Mos, tras sufrir un accidente de tráfico con la moto que manejaba. Así lo ha certificado esta mañana el Servicio de Emerxencias de Galicia.

AXEGA, 112

El fatal suceso ocurrió en el kilómetro 9 del vial A-55, a la altura de Tameiga, en el concello mosense. Los medios desplazados hasta el punto del siniestro tan solo pudieron certificar el fallecimiento del motorista.

Para atender el accidente se movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia, a la Guardia Civil de Tráfico, al GES de Mos y al servicio de mantenimiento de carreteras.