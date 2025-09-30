¿Cuándo se encenderán las luces de Navidad en Vigo este año?

La Navidad de Vigo es, desde hace ya varios años, un evento que se va desvelando poco a poco, con el paso de los meses. Desde el apagado de las luces en enero hasta finales de julio, la ciudad dormita con la resaca de los meses que suponen la preparación y celebración de los actos; pero desde que se coloca la primera bombilla, la marcha frenética pone el foco en varios hitos.

Este año fue a finales de julio, ola de calor mediante, cuando Abel Caballero anunció el comienzo de la instalación de las luces de Navidad. Así, a mediados de septiembre ya se pudieron ver las primeras pruebas de iluminación, mientras los trabajadores de Ximénez se convierten en parte de la imagen habitual en la ciudad.

Desde la pasada semana, tres de los adornos principales de la Navidad, el regalo gigante, el muñeco de nieve y la gran bola, ya se instalaron como anticipo de lo que llegará. Pronto, García Barbón y Policarpo Sanz comenzarán con los cortes de tráfico, la estructura de la noria comenzará a asomar sobre el cruce de Colón con Areal y en la Alameda empezará a levantarse las estructuras de madera que compondrán el Cíes Market. Y, como no, el árbol de Navidad en la Puerta del Sol, en su habitual batalla por ser el más alto.

El encendido de las luces, el evento más esperado

Abel Caballero enciende las luces de Vigo. Lino Escurís

Pero hay una fecha que todo el mundo tiene en mente, desde comerciantes hasta hoteles, pasando por vigueses y turistas. Esta es la del encendido de las luces, un acto que Caballero ha convertido en el eje sobre el que comienza a girar la Navidad de Vigo y, como él presume, la del mundo entero.

Es, según sus palabras, "el secreto mejor guardado de la ciudad". "Si yo lo digo, alguien pondrá una luz y la tratará de poner el día anterior a Vigo, y eso no pasará", señalaba el regidor la pasada semana, durante el inicio de la instalación del regalo de Navidad gigante del cruce entre Gran Vía y Urzaiz.

Lo cierto es que de la Navidad de Vigo se saben muchas cosas ya, incluso que habrá un área nueva que se pondrá en funcionamiento este año, pero para saber cuándo comenzará toda la "acción", sólo podemos elucubrar y mirar los antecedentes para, al menos, hacerse una ligera idea de cuándo podrá celebrarse este año.

Fechas anteriores, lluvia y pandemia

Si repasamos las fechas anteriores, desde 2019, podemos intuir que será un viernes o un sábado de mediados de noviembre. Ese año, prepandémico por excelencia, Caballero anunció la fecha con muchísima antelación con respecto a los posteriores. Así, el 19 de agosto aseguró que el acto se celebraría el 22 de noviembre, aunque rectificó dos días después: sería el 23 de noviembre, sábado.

Más tarde, y también con cambio de fecha, fue en 2020, marcado por la pandemia desde marzo. Las restricciones a las que obligaba la alerta sanitaria hicieron dudar sobre la celebración o no de un evento que genera una importante concentración de gente, pero finalmente, el 27 de noviembre Caballero anunció que el jueves, 3 de diciembre, se celebraría el famoso acto, eso sí, con las limitaciones necesarias.

La lluvia obligó a adelantarlo un día; así que el miércoles, 2 de diciembre de 2020, se encendieron las luces de Navidad de un Vigo en pandemia.

Con cuenta atrás oficial

Activación de la cuenta atrás para el encendido de las luces en Vigo. Cedida

El año siguiente, el anuncio trajo consigo un nuevo elemento para darle más bombo al encendido de las luces: un reloj digital situado al lado de la Farola de Urzaiz que marcaba una cuenta atrás. El 4 de octubre, desvelaba este nuevo "sistema", a la vez que marcaba el que sería el inicio de la Navidad para ese año, el sábado 20 de noviembre a las 20:30 horas.

En 2022, el anuncio llegó de nuevo en octubre, el día 10. Sería también un sábado, 19 de noviembre, a las 20:30 horas, aunque la previsión de lluvia obligó a cambiar no el día, pero sí la hora de comienzo. Cuatro días antes del encendido, el Concello adelantó una hora y media el acto, que se celebró a las 19:00 horas.

Otro cambio de horario marcó el encendido de las luces en 2023. La cita se fijó más tarde de lo habitual, un 9 de noviembre, y en el calendario se marcó el viernes, 24 de ese mismo mes, a las 20:30 horas para encender las luces. Tres días antes, se adelantó media hora, a las 20:00 horas.

Sólo con diez días de antelación

El reloj volvió a ser el protagonista del 2024. En este caso, se puso en marcha pero no para saber cuándo se encendía las luces, sino para señalar el comienzo de la Navidad; el hecho generó cierta confusión que aclaró el propio Caballero, tras posponer un día el inicio de la cuenta atrás por culpa de la lluvia. Así, el 25 de octubre Vigo inició la cuenta atrás para la Navidad con estas palabras del regidor: "Sabremos el día del encendido cuando este reloj lo diga".

Abel Caballero en el encendido de la pantalla en la Farola de Urzáiz Treintayseis

El 6 de noviembre Caballero desveló que, diez días después, el sábado 16 de noviembre, a las 20:00 horas, se celebraría el multitudinario acto del encendido de las luces de Navidad en Vigo.

En resumen, la constante durante estos últimos años ha sido, primero, desvelar el acto del encendido de las luces cada vez más tarde, con el objetivo de "eliminar" la posible competencia de otros lugares; segundo, celebrarlo en las dos últimas semanas de noviembre, viernes o sábado, a las 20:00 horas.

De cara a este año, hay que tener en cuenta que la licitación del montaje de las atracciones, noria incluida, y el Cíes Market de la Alameda, recoge como fecha de inicio el 21 de octubre, martes, y el 31 de enero como finalización del contrato, como "periodo máximo".

En este caso, se aprobará este expediente el día 2 de octubre, tras quedar desierta la primera convocatoria por la presentación de la documentación fuera de plazo por parte de Ferias y Mercados de la Comunidad de Madrid (AMFE) y que, con toda probabilidad, serán un año más los encargados del montaje principal de la Navidad en el centro.

Tres (y hasta cuatro) posibles fechas en noviembre

La noria gigante de Vigo. Foto: Lino Escurís

Sobre las fechas de funcionamiento de las actividades, la documentación pública señala que será dentro de la segunda quincena de noviembre de 2025, y durarán hasta la primera quincena de enero de 2026.

El día 15 de noviembre de 2025 coincide en sábado, por lo que podría ser una primera fecha posible para que se celebrase el encendido de las luces, un año y un día después de celebrarse el de 2024. Las otras dos opciones más probables, en caso de que ese día no sea el elegido por la corporación municipal, serían el viernes o sábado siguientes, día 21 y 22 de noviembre, respectivamente.

Las tres fechas, sin descartar el viernes 14 de noviembre, son las que se adecúan mejor a lo hecho anteriormente por el gobierno de Abel Caballero para poner en marcha la Navidad de manera oficial.

Dependerá, además de otros criterios y elementos que se nos puedan escapar, de los tiempos de instalación de las atracciones y el mercadillo y los problemas que puedan derivar y, como siempre ocurre en Vigo y en Galicia, de la previsión meteorológica, que podría alterar el día o la hora de uno de los actos principales de la ciudad en esas fechas.