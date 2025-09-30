Un acusado de múltiples estafas en Vigo se enfrenta a otra condena por cobrar reservas de falsos alquileres

Juicio contra el acusado de estafa en el cobro de reservas y fianzas para falsos alquileres de viviendas en Vigo Europa Press

Un hombre acusado de un delito continuado de estafa agravada se enfrenta a otra condena por cobrar reservas y fianzas de falsos alquileres en Vigo. El procesado ya tiene condenas previas por este tipo de hechos y está inmerso en más de una decena de causas similares.

Como informa Europa Press, Pedro María M.O. se enfrenta a una pena de cuatro años y medio de prisión por cobrar a dos personas reservas para el alquiler de sendas viviendas de las que no es propietario. Nunca llegó a formalizar los alquileres ni a devolver el dinero.

En la vista celebrada este martes, el procesado no ha reconocido los hechos y se ha negado a responder a las preguntas del Fiscal y de la acusación particular. Solo ha respondido a su letrado, para matizar que él no es propietario de ninguna vivienda y que simplemente alquila habitaciones.

Relato de las víctimas

Por su parte, una de las víctimas ha relatado al tribunal cómo contactó con el acusado, a través de su hijo, para concertar el alquiler de una vivienda en la ciudad olívica. Mediante mensajes de teléfono, llegaron a un acuerdo y la perjudicada le ingresó un total de 1.420 euros en varias veces, en concepto de reservas y seguro del supuesto alquiler.

Sin embargo, cuando llegó el momento de ver el piso, el acusado empezó a poner excusas como que estaba en obras, o que no podía reunirse con la mujer, de manera que la víctima nunca llegó a ver el piso y tampoco recuperó su dinero.

Con la confianza de que dispondría de ese piso, abandonó la vivienda en la que estaba y, llegado el momento, sin nuevo alojamiento, se vio "en la calle", con sus cosas en un trastero, y teniendo que pedir un préstamo.

Los otros perjudicados fueron un matrimonio que llegó a pagar 700 euros de reserva por el alquiler de una vivienda, pero el acusado no dejaba de ponerles excusas y nunca se la enseñó, quedándose con el dinero que les había cobrado.

Condena

La Fiscalía pide para el acusado 4 años y medio de cárcel, multa de 3.960 euros y que indemnice a la primera víctima en 1.420 euros, más otros 1.500 euros por daños morales. También pide que compense al matrimonio en los 700 euros que les estafó.

Mientras, el abogado de la defensa ha mantenido en el juicio que su cliente no puede ser acusado porque no se han aportado pruebas de esos supuestos acuerdos con las víctimas. Ha señalado que tampoco hay pruebas de un perjuicio moral, por lo que ha reclamado la libre absolución.